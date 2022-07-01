Українські супермаркети оновили ціни на сіль та цукор: скільки коштують дефіцитні товари

Сіль та цукор в Україні з початком війни перетворилися на дефіцитні товари. Однак вони вже повертаються на полиці супермаркетів. Стало відомо, які ціни на них пропонують у великих торгових мережах.

Ажіотаж навколо солі пов'язаний із припиненням роботи підприємства "Артемсіль", розташованому у Соледарі. Там продовжуються бойові дії, тому виробництво товарів призупинене. А попит на цукор виріс через сезон ягід - багато господинь роблять заготовки на зиму і запасаються солодким продуктом.

Наразі у супермаркетах мережі "Ашан" продають морську харчову сіль торгової марки "Морячка" по 23,50 грн/кг. Можна купити морську сіль Salute di Mare – по 23,20 грн за 600 г.

У Novus продається йодована сіль харчова Edo по 24,99 грн/кг. Тут також помітили морську натуральну харчову сіль "Морячка". Пачка 450 г коштує 15,99 грн.

У "МегаМаркеті" є йодування сіль ТМ "Козаченьки" Екстра по 38,40 грн за 800 г. Кілограм цього продукту обійдеться у 47,30 грн.

Асортимент цукру в магазинах різноманітніший. В Ашані його реалізують на вагу по 29,90 грн/кг. Цукор ТМ "Хуторок" коштує 34,30 грн за 800 г. Є також пресований "Сахарок" – 36,80 грн за 500 г та цукор у 5-грамових стиках – один коштує 35 копійок.

"Хуторок" у Novus продають по 37,49 грн/800 р. Можна придбати фірмовий цукор Novus по 32,59 грн/кг.

У МегаМаркеті ціни на цукор вищі. Товар ТМ "Хуторок" обійдеться покупцеві в 42,00 грн за 800 р. "Сахарок" пресований - в 17,60 грн за 250-грамову упаковку.

Нагадаємо, що разом з цукром в Україні подорожчала олія.