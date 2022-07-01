Українці отримають гроші на нові квартири замість зруйнованих: кому і на яких умовах доступні виплати

Жителі Київщини, житло яких було зруйновано під час війни, можуть одержати гроші на нові квартири. Йдеться про ініціативу соціальної програми "Нова оселя", затверджену Київською облрадою.

"Нова оселя" передбачена розраховано на мешканців Київської області, які втратили дах над головою внаслідок бойових дій. Реєстри складатимуться у порядку надходження заяв. Програма передбачає викуп нерухомості для приблизно 2000 сімей протягом 2022-2023 років. Першу тисячу українців планують забезпечити житлом цього року, ще тисячу – наступного.

У пріоритеті сім'ї загиблих внаслідок нападу Росії, а також особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні та непрацездатні особи.

На даний момент можна купити нову квартиру у наступних населених пунктах Київської області: Біла Церква, Березань, Богуслав, Білогородка, Буча, Гостомель, Бровари, Ірпінь, Глеваха, Миронівка, Чабани, Погреби, Обухів та Тарасівка.

Щоб отримати гроші на квартиру, потрібно звернутися із заявою до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження зруйнованого житла. У документі має бути зазначено, що українець, який звернувся, і члени його сім'ї не отримували компенсацій за вказану нерухомість.

До заяви слід додати:

копію інформаційного повідомлення про пошкоджене/знищене житло під час війни;

копії документів, що підтверджують громадянство України та особу власника майна та членів сім'ї, які претендують на нерухомість;

засвідчену копію документу на право власності на знищене майно;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків власника майна та членів його сім'ї;

копії документів, які підтверджують підстави для пріоритетності в отриманні грошей на купівлю житла.

звіт за підсумками обстеження, де зазначено, що об'єкт підлягає частковому чи повному демонтажу;

довідку з переліку потенційно аварійно-небезпечних об'єктів, які потребують невідкладних робіт з демонтажу.

Заява буде розглянута і при ухваленні позитивного рішення, потрібно звернутися до банку для відкриття рахунку із спецрежимом використання. Реквізити передають до департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації – і на вказаний рахунок надійдуть кошти.

Виплата може бути використана для покупки житла у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію. Період - півроку з дня зарахування.

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