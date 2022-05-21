Беженцы в Польше могут получить еще одну помощь: дадут по 700 злотых

Украинские беженцы в Польше получают финансовую поддержку как от польского правительства, так и от международных финансовых доноров. Так, украинцы могут получить денежную помощь от ООН . А недавно у беженцев появилась еще одна возможность улучшить свое материальное состояние. Оказавшиеся в Польше украинские беженцы могут рассчитывать на помощь от International Rescue Committee (Международного Комитета Спасения).

Какие средства можно получить благодаря участию в программе IRC?

Помощь от IRC предусматривает выплату в размере 710 злотых на одного человека плюс еще по 610 злотых на каждого члена семьи ежемесячно. Однако следует помнить, что такая помощь рассчитана всего на три месяца. Следовательно, нужно рассчитывать и наличные деньги, и срок своего пребывания в стране так, чтобы хватило средств на проживание.

Следует также знать, что условия получения этих денег такие же, как и в появившейся несколько ранее программе помощи от ООН . Следовательно, тем, кто уже получил помощь от ООН , не нужно регистрироваться в программе от IRC.

Кто может рассчитывать на помощь IRC?

На нее могут рассчитывать беженцы, оказавшиеся в Польше после 24 февраля 2022 года.

после 24 февраля 2022 года. Для того чтобы иметь право на эту помощь, не обязательно пересекать украинско-польскую границу. Нужно, чтобы был зафиксирован факт пересечения украинской границы в направлении из Украины в любую другую страну. То есть, беженцы могли въехать в Польшу из любой другой страны.

из любой другой страны. С участника этой программы не потребуют персонифицированный номер PESEL или банковский счет. Достаточно будет только штампа о пересечении границы Украины после 24 февраля.

Кроме того, следует знать, что эта программа предназначена не только для беженцев из Украины, но и рассчитана на граждан других стран.

На эту помощь по программе IRC имеют право только те граждане, которые еще не регистрировались на помощь от ООН , или зарегистрировались, однако еще не получили денег.