Беженцы в Польше могут получить еще одну помощь: дадут по 700 злотых
Украинские беженцы в Польше получают финансовую поддержку как от польского правительства, так и от международных финансовых доноров. Так, украинцы могут получить денежную помощь от ООН. А недавно у беженцев появилась еще одна возможность улучшить свое материальное состояние. Оказавшиеся в Польше украинские беженцы могут рассчитывать на помощь от International Rescue Committee (Международного Комитета Спасения).
Какие средства можно получить благодаря участию в программе IRC?
Помощь от IRC предусматривает выплату в размере 710 злотых на одного человека плюс еще по 610 злотых на каждого члена семьи ежемесячно. Однако следует помнить, что такая помощь рассчитана всего на три месяца. Следовательно, нужно рассчитывать и наличные деньги, и срок своего пребывания в стране так, чтобы хватило средств на проживание.
Следует также знать, что условия получения этих денег такие же, как и в появившейся несколько ранее программе помощи от ООН. Следовательно, тем, кто уже получил помощь от ООН, не нужно регистрироваться в программе от IRC.
Кто может рассчитывать на помощь IRC?
- На нее могут рассчитывать беженцы, оказавшиеся в Польше после 24 февраля 2022 года.
- Для того чтобы иметь право на эту помощь, не обязательно пересекать украинско-польскую границу. Нужно, чтобы был зафиксирован факт пересечения украинской границы в направлении из Украины в любую другую страну. То есть, беженцы могли въехать в Польшу из любой другой страны.
- С участника этой программы не потребуют персонифицированный номер PESEL или банковский счет. Достаточно будет только штампа о пересечении границы Украины после 24 февраля.
- Кроме того, следует знать, что эта программа предназначена не только для беженцев из Украины, но и рассчитана на граждан других стран.
- На эту помощь по программе IRC имеют право только те граждане, которые еще не регистрировались на помощь от ООН, или зарегистрировались, однако еще не получили денег.
Напомним, в Польше массово увольняют с работы украинских заробитчан. Стала известна причина увольнений.