ПриватБанк повысил стоимость кредиток: новые правила для украинцев

ПриватБанк отменяет льготные условия использования своих карт. С 1 июня кредитные каникулы завершатся, а процентная ставка повысится с 1,7% до 3,5%.

Кредитки ПриватБанка резко подорожают: украинцам сообщили новые условия

Представители банка поддержали украинцев сразу после начала войны в феврале. Они снизили кредитную ставку в два раза - до 1,7% с марта по май включительно. Однако со следующего месяца обслуживание карт будет возвращено на обычных условиях. Об этом ПриватБанк сообщил на профильному форуме Минфина.

Банк принял во внимание проблемы, с которыми столкнулись наши соотечественники после нападения РоSSии. Около 4,8 миллиона человек лишились работы и потеряли доход. Финчреждение предоставило кредитные каникулы: все платежи по кредитным картам стали необязательными. Сейчас Приватбанк разрабатывает предложение для неплатежеспособных клиентов.

Кредитки ПриватБанка резко подорожают: украинцам сообщили новые условия

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга сообщил, что украинцы ответственно отнеслись к "подарку" и не стали злоупотреблять льготами. Клиенты продолжали возвращать долги по кредиткам в регионах, где нет военных действий. Уровень оплаты достигает 65%, что является хорошим показателем.

На прошлой неделе в Приват24 вернулась популярная до войны услуга.


Ловіцька Леся, Тудей

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