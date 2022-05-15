Ущерб от оккупации Бучи составляет почти полмиллиарда долларов
В общей сложности пострадали 1354 здания.
Прямые и косвенные потери в Буче из-за разрушения городка роSSийскими оккупантами составляют 449 миллионов долларов. Об этом в Facebook
"В общей сложности по Бучанской общине пострадали 1354 здания", - заявил Федорук и уточнил, что 1230 из них – это жилые дома, 1051 – частные жилые и 179 – многоквартирные дома. Почти половину из зданий уже обследовали специальные комиссии, составляющие дефектные акты.
Также пострадали 124 нежилых помещения:
29 – учебные заведения;
9 – медицинские учреждения;
5 – административные здания и религиозные сооружения;
12 – коммунальные объекты;
69 – торговые сети и другие коммерческие помещения.
Федорук добавил, что 178 обследованных сооружений имеют 75-100% разрушения, их уже невозможно восстановить. В частности, речь идет о 149 частных жилых домах и 10 многоэтажках.