Годовая инфляция в Украине перешагнула отметку в 16%

Рост потребительских цен в Украине в апреле, в годовом исчислении, достиг отметки в 16,4%. Наибольшее влияние на индекс оказало удорожание продовольствия. Об этом сообщает Госстат .

В месячном исчислении инфляция составила 3,1%. Базовая инфляция, не учитывающая краткосрочных колебаний цен, в апреле составила 3% в апреле по отношению к марту, а с начала года — 8,1%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Больше (на 18,2–12,5%) подорожали рис, фрукты и продукты переработки зерновых.

На 8,6–3,1% выросли цены на макароны, овощи, рыбу, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, масло. В то же время на 28,4% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 4,8%, преимущественно из-за подорожания алкоголя. Лекарства в апреле выросли в цене на 4,6%.

Повышение цены на транспорт на 2,1% в основном обусловлено ростом цен на велосипеды на 6,0%, проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте — на 3,1% и 2,7% соответственно.