Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцам

Больше всего украинских беженцев во время войны приехало в Польшу. По данным польской базы PESEL, более 100 000 трудоспособных украинцев уже устроились на работу, а это каждый четвертый из тех, кто получил статус беженца.

Каждый четвертый украинец нашел работу в Польше: какие вакансии предлагают беженцам

Замминистра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер рассказал Polskie Radio, что процент трудоустроенных украинцев в Польше среди беженцев чрезвычайно высокий.

"Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – отметил замминистра.

При этом Павел Шефернакер добавил, что Польша не получила от Евросоюза никаких средств для помощи беженцам. При этом, им уже третий месяц платят ежемесячное пособие, многим предоставляют бесплатное жилье.

Каждый четвертый украинец нашел работу в Польше: какие вакансии предлагают беженцам

Трудоустраивают в Польше украинцев даже без знания польского языка. На рынке есть много открытых вакансий упаковщиков на склады, сборщиков ягод, уборщиц и разнорабочих. Так как среди беженцев в основном женщины, то условия работы под них подстраивают соответствующие. В то же время, критически не хватает работников в сфере строительства и на производстве. Эти вакансии до войны занимали украинские мужчины, которые сейчас вынуждены либо идти на фронт, либо оставаться дома из-за закрытых границ.

Уже скоро в Польше планируется повышение минималки и средней зарплаты, что безусловно отразится и на украинцах. Так, уже с 1 января 2023 года минимальная зарплата составит 3 416,30 злотых (около 22,5 тыс. грн). Так как чаще всего украинцев оформляют на минимальную зарплату, а сверху доплачивают проценты, то их доход будет плюс-минус таким же, как и размер минималки.

Ранее сообщалось, какие вакансии предлагают украинским беженцам в Чехии, и какие у них там зарплаты.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах КиеваВ Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую системуУчет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему
Блок рекламы


Похожие новости
Марки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в ПольшеМарки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в Польше
Шмигаль предложил создать на границе с Польшей зеленые коридоры для экспорта зернаШмигаль предложил создать на границе с Польшей зеленые коридоры для экспорта зерна
В Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войныВ Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войны
В Польше рекордно увеличится минимальная зарплатаВ Польше рекордно увеличится минимальная зарплата
77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше
Беженцы из Украины наводнили рынок труда в Нидерландах: какие вакансии самые популярные среди украинцевБеженцы из Украины наводнили рынок труда в Нидерландах: какие вакансии самые популярные среди украинцев
Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50%Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50%
Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа в Польше и Литве уже этим летомУкраина получит доступ к терминалам сжиженного газа в Польше и Литве уже этим летом
Заработал закон об освобождении от обложения НДС и пошлиной почтовых отправлений до 150 евроЗаработал закон об освобождении от обложения НДС и пошлиной почтовых отправлений до 150 евро
Что уже заработало в Буче, Ирпене и Ворзеле: интерактивная онлайн-картаЧто уже заработало в Буче, Ирпене и Ворзеле: интерактивная онлайн-карта
Последние новости
Подгружаем последние новости