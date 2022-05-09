Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцам

Больше всего украинских беженцев во время войны приехало в Польшу . По данным польской базы PESEL, более 100 000 трудоспособных украинцев уже устроились на работу, а это каждый четвертый из тех, кто получил статус беженца.

Замминистра внутренних дел и администрации Польши , уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер рассказал Polskie Radio, что процент трудоустроенных украинцев в Польше среди беженцев чрезвычайно высокий.

"Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – отметил замминистра.

При этом Павел Шефернакер добавил, что Польша не получила от Евросоюза никаких средств для помощи беженцам. При этом, им уже третий месяц платят ежемесячное пособие, многим предоставляют бесплатное жилье.

Трудоустраивают в Польше украинцев даже без знания польского языка. На рынке есть много открытых вакансий упаковщиков на склады, сборщиков ягод, уборщиц и разнорабочих. Так как среди беженцев в основном женщины, то условия работы под них подстраивают соответствующие. В то же время, критически не хватает работников в сфере строительства и на производстве. Эти вакансии до войны занимали украинские мужчины, которые сейчас вынуждены либо идти на фронт, либо оставаться дома из-за закрытых границ.

Уже скоро в Польше планируется повышение минималки и средней зарплаты, что безусловно отразится и на украинцах. Так, уже с 1 января 2023 года минимальная зарплата составит 3 416,30 злотых (около 22,5 тыс. грн). Так как чаще всего украинцев оформляют на минимальную зарплату, а сверху доплачивают проценты, то их доход будет плюс-минус таким же, как и размер минималки.

Ранее сообщалось, какие вакансии предлагают украинским беженцам в Чехии, и какие у них там зарплаты.