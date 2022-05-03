Глава НБУ дал прогноз роста цен: ситуация несравнима с 2015 годом

Украина пережила основной шок, связанный с вхождением в состояние войны, и к концу года инфляция в Украине может превысить 20%, тогда как в апреле она уже составляла 15,9%, и ситуация сейчас контролируемая. Такой вывод можно сделать из позиции главы Национального банка Украины Кирилла Шевченка, которую он изложил в колонке для НВ .

Он также подчеркнул, что нынешние показатели несравнимы с 2015 годом.

"В условиях войны избежать роста цен невозможно. По оценкам НБУ на основе web-scraping (метод сбора цен с онлайн-супермаркетов), в апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", - сказал Кирилл Шевченко.

Глава Нацбанка подчеркнул, что у регулятора есть большой опыт борьбы с ростом цен. Кроме того, в истории нет случаев, когда страна входила в состояние войны со столь высокоразвитой финансовой системой и монетарной политикой.

Шевченко анонсирует постепенное восстановление прогнозного цикла и применение учетной ставки для снижения инфляции до цели НБУ 5%.

"Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен с помощью фиксации курса и сохранения части ограничений. Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог одолеть ту самую инфляцию в 60%", - отметил он.

Напомним, в 2021 году потребительская инфляция составила 10%.

В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10.7% в феврале).