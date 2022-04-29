Арестованы активы компании роSSийского олигарха на полмиллиарда гривен

Он вместе с бизнесменами легализовал активы кипрских компаний на сумму в 1,1 млрд. гривен.

Арестованы активы компании роSSийского олигарха на полмиллиарда гривен
Фото: Офіс генерального прокурора

По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн. грн. Эти средства находились на счете в банке, входящем в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенном в системно важные банки Украины.

Бенефициарными владельцами этого банковского учреждения являются бизнесмены РФ, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, роSSийский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутое принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую был наложен арест", – отметили в прокуратуре.

Таким образом, олигарх и бизнесмены хотели избежать последствий санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенного должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляет Бюро экономической безопасности Украины.

Имя олигарха и бизнесменов не называется.

Напомним, также суд арестовал корпоративные права и имущество общества, подконтрольного роSSийскому олигарху Олегу Дерипаске. Оно снабжало материалы для оборонного комплекса РоSSии, в частности - для изготовления роSSийского тактического ракетного комплекса "Точка "У".

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