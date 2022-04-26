Не менее 5 миллиардов долларов помощи в месяц необходимо Украине - министр финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает в общей сложности на не менее 5 миллиардов долларов США в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны, сообщает The Washington Post .

В частности, от США Украина рассчитывает получать по 2 миллиарда долларов в месяц на покрытие неотложных расходов в апреле, мае и июне, - уточнил Марченко в ходе встречи с официальными лицами США в Вашингтоне.