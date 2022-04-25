Украине больше не придется платить РоSSии за хранение отработанного ядерного топлива

Ввели в эксплуатацию собственное хранилище.

Украине больше не придется платить РоSSии за хранение отработанного ядерного топлива
© energoatom.kiev.ua

Украине больше не нужно платить РоSSии за хранение отработанного ядерного топлива. Энергоатом получил разрешение на ввод в эксплуатацию нашего собственного Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Экономия в денежном исчислении достигнет 200 млн долларов в год. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Соответствующее разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования было получено 25 апреля. По графику разрешение должны были предоставить 9 марта, но война внесла свои коррективы. Из-за оккупантов в Чернобыльской зоне отчуждения, ввод объекта в эксплуатацию пришлось отложить.

В настоящее время хранилище полностью готово к эксплуатации, сообщает Энергоатом. Предприятие не пострадало от действий оккупантов – все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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