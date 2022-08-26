У 2023 році з'явиться електричний позашляховик Kia EV9

Компанія Kia на початку 2023 року офіційно представить новий великий електричний позашляховик Kia EV9. Незабаром після цього він з'явиться у продажу.

У 2023 році з'явиться електричний позашляховик Kia EV9

Концепт Kia EV9 показали у США восени 2021 року під час автосалону у Лос-Анджелесі. У концепту агресивний дизайн з безліччю граней. Судячи з шпигунських фотографій, які раніше потрапили в Інтернет, серійна версія не буде сильно відрізнятися від свого концепту.

Довжина концепту EV9 становить 4930 мм, ширина – 2055 мм, а висота – 1790 мм. Серійна версія збереже ці розміри.

У 2023 році з'явиться електричний позашляховик Kia EV9

Однією з головних "родзинок" концепту EV9 був величезний 27-дюймовий дисплей на передній панелі. Цілком можливо, що такий же дисплей буде і у серійної версії. Це один із найбільших дисплеїв у серійних автомобілів. Більше дисплей тільки у BMW 7 Series – 31 дюйм.

Kia EV9, як і Ioniq 7, який з'явиться у 2023 році, також побудований на модульній платформі E-GMP. Це означає, що він може отримати батарею на 77,4 кВт/год. Завдяки цьому у нього запас ходу сягне близько 500 км. Покупцям пропонуватимуть версії з одним або двома електромоторами. Буде можливість швидкого заряджання батареї.

Kia почне продавати електричний позашляховик Kia EV9 у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

У 2023 році з'явиться електричний позашляховик Kia EV9

Нагадаємо, раніше шпигуни вперше показали оновлений Kia Sorento.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУМешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ
Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігуЕксперти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу
"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото
Трагедія з пасажирським автобусом, 16 жертв та 22 постраждалих: кадри аваріїТрагедія з пасажирським автобусом, 16 жертв та 22 постраждалих: кадри аварії
Українським водіям буде простіше виїхати до ПольщіУкраїнським водіям буде простіше виїхати до Польщі
Блок рекламы


Похожие новости
У 280 000 позашляховиків Kia та Hyundai є ризик загорянняУ 280 000 позашляховиків Kia та Hyundai є ризик загоряння
Електричний Гелендваген першим отримає енергоємну батареюЕлектричний Гелендваген першим отримає енергоємну батарею
Почалися продажі гібридного кросовера Kia Sportage 2023Почалися продажі гібридного кросовера Kia Sportage 2023
Позашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТППозашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТП
ЗСУ отримали армійські позашляховики Peugeot P4ЗСУ отримали армійські позашляховики Peugeot P4
Думайте про спортивну сексуальність: ЗМІ назвали найкрасивіший позашляховикДумайте про спортивну сексуальність: ЗМІ назвали найкрасивіший позашляховик
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
Українські умільці вигадали повнопривідний позашляховик для ЗСУ: фото та характеристикиУкраїнські умільці вигадали повнопривідний позашляховик для ЗСУ: фото та характеристики
Hyundai розробляє недорогий електричний хетчбекHyundai розробляє недорогий електричний хетчбек
В Україні запустили виробництво позашляховиків для ЗСУ - простих та недорогих: фото та відеоВ Україні запустили виробництво позашляховиків для ЗСУ - простих та недорогих: фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости