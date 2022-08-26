У 2023 році з'явиться електричний позашляховик Kia EV9

Компанія Kia на початку 2023 року офіційно представить новий великий електричний позашляховик Kia EV9. Незабаром після цього він з'явиться у продажу.

Концепт Kia EV9 показали у США восени 2021 року під час автосалону у Лос-Анджелесі. У концепту агресивний дизайн з безліччю граней. Судячи з шпигунських фотографій, які раніше потрапили в Інтернет, серійна версія не буде сильно відрізнятися від свого концепту.

Довжина концепту EV9 становить 4930 мм, ширина – 2055 мм, а висота – 1790 мм. Серійна версія збереже ці розміри.

Однією з головних "родзинок" концепту EV9 був величезний 27-дюймовий дисплей на передній панелі. Цілком можливо, що такий же дисплей буде і у серійної версії. Це один із найбільших дисплеїв у серійних автомобілів. Більше дисплей тільки у BMW 7 Series – 31 дюйм.

Kia EV9, як і Ioniq 7, який з'явиться у 2023 році, також побудований на модульній платформі E-GMP. Це означає, що він може отримати батарею на 77,4 кВт/год. Завдяки цьому у нього запас ходу сягне близько 500 км. Покупцям пропонуватимуть версії з одним або двома електромоторами. Буде можливість швидкого заряджання батареї.

Kia почне продавати електричний позашляховик Kia EV9 у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше шпигуни вперше показали оновлений Kia Sorento.