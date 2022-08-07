У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів у Франції новий кросовер Peugeot 408. Його продажі в Європі почнуться восени 2022 року.

У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408

Новий Peugeot 408 проходить останній етап передсерійних випробувань. Його тестують без камуфляжу та у кількох варіантах. Довжина цього кросовера (деякі джерела стверджують, що це купе-кросовер) становить 4,69 м, ширина – 1,859 м, висота – 1,48 метра, а колісна база – 2,787 метра. Багажник вміщує від 536 до 1611 літрів вантажу.

Боси компанії Peugeot сподіваються, що новий Peugeot 408 займе лідируюче місце у своєму сегменті. Тому він отримав не тільки привабливий дизайн, але й високої якості матеріали та передові технології.

У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408

У салоні є i-Cockpit з компактним кермовим колесом, два 10-дюймові дисплеї (один з них відноситься до мультимедійної системи), а також великий набір систем активної безпеки.

У лінійці двигунів не буде дизельного двигуна. Покупцям запропонують версію з 1,2 л бензиновим двигуном потужністю 130 к.с., а також дві гібридні версії потужністю 180 і 225 к.с. Коробка передач одна – восьмиступінчастий автомат.

Peugeot почне продавати новий Peugeot 408 восени 2022 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408

Раніше стало відомо, що в Україні може на 10% подорожчати розмитнення автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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