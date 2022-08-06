Українці самі збили ціну на пальне: АЗС вже готові торгувати по собівартості

Український ринок дедалі більше затоварюється пальним, а попит на нього дедалі падає, через що АЗС вже готові торгувати по собівартості продукту. Це показало щотижневе дослідження консалтингової групи «А-95», передає enkorr .

«Ціна продовжує падати, з такими темпами на наступному тижні будемо торгувати по собівартості. В липні на ринок був поставлений великий об’єм ресурсу, а попит залишається на мінімальному рівні», — говорить один із опитаних трейдерів.

На початку серпня гуртові ціни на нафтопродукти продовжили падати.

У п’ятницю, 5 серпня, в середньому по країні бензини А-95 в опті можна було придбати за 46,5 грн/л, що на 2 грн/л (на 4%) нижче, ніж тиждень тому. Дизельне пальне в середньому за тиждень втратило 3 грн/л (6%) й торгувалося на рівні 45,75 грн/л.

Бензин 5 серпня пропонувався в ринок в межах цінового діапазону 45-49 грн, зменшившись за тиждень на 2-3 грн/л. Мінімальна ціна була зафіксована на півдні країни — 45 грн/л. Дещо дорожче бензин можна було придбати в західних областях – за 47 грн/л, а з просуванням вглиб країни ціна зростала до 49 грн/л.

Діапазон торгівлі дизельним пальним був більш ширшим - 42-48 грн/л. Це на 3-4 грн/л дешевше, ніж тиждень тому.

Найнижчі ціни надійно оселилися в південному регіоні. Тут торгівля йшла в межах 42-44 грн/л, втративши за тиждень 3-4 грн/л. При цьому вже лунали думки, що на наступному тижні ціна впаде до 41,5 грн/л у зв’язку з низьким попитом та зниженням світових котирувань.

Західний регіон на другій сходинці цінового ралі. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 44-47 грн/л, що також нижче від цін минулої п’ятниці на 2-3 грн/л. Трейдери не так охоче скидали ціни, адже наявний ресурс був завезений по високих цінах.

В північних та центральних регіонах цінники на ДП скинули 2-3 грн/л за тиждень, і дизель в п’ятницю торгувався по 45-48 грн/л. Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни — за 46-49 грн/л. Однак це також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л.

Нагадаємо, згідно даних «А-95», обсяг імпорту моторних палив (бензин, ДП, автогаз) в Україну збільшився у липні на 125 тис. т порівняно з червнем-2022, до 779 тис. т. Основний приріст відбувся за рахунок постачання дизельного пального, імпорт якого порівняно з червнем 2022 р. збільшився на 75 тис. т (+16%), до 560 тис. т.

Нагадаємо також, що початок серпня відзначився суттєвим зниженням цін на нафтопродукти у Європі - на 10-15%.