Китайський Chery Tiggo 4 став лідером з продажу в Україні

У липні 2022 року в Україні було продано майже 4000 нових автомобілів, повідомляє Autoconsulting. На першому місці з продажу несподівано опинився китайський кросовер Chery Tiggo 4.

Китайський кросовер з продажу обійшов таких багаторічних лідерів, як Toyota RAV4 та Renault Duster.

Слід зазначити, що в липні 2022 року Chery зайняла 3-е місце з продажу нових автомобілів в Україні. На першому місці Toyota, а на другому - Volkswagen. Замикають п'ятірку лідерів Renault та Hyundai.

В Україні зараз Chery Tiggo 4 2021 року випуску у базовій комплектації "Комфорт" коштує від 577 200 гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 113 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Така сама модель, але 2022 року випуску коштує 603 100 гривень. Базова комплектація із варіатором коштує 651 200 гривень.

Вже в базовій комплектації є великий набір обладнання, включаючи 9-дюмовий дисплей сенсорний інформаційно-розважальної системи, багатофункціональне шкіряне рульове колесо, дві фронтальні подушки безпеки, системи ESP, ABS EBD і багато іншого.

Раніше повідомлялося, що на українському ринку німецькі б/в автомобілі Volkswagen і BMW замінили радянські і російські автомобілі Lada.