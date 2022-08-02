Хороша новина для власників авто із ГБО: автогаз подешевшав на 27%

На українських АЗС у липні 2022 року середня вартість автогазу знизилася на 10,37 гривень (27%). Станом на 1 серпня середня ціна палива для автомобілів із ГБО у нашій країні становила 28,87 гривень.

Найпомітніше автогаз у липні подешевшав у мережі "Овіс" - на 16,50 гривень за один літр. На 13,08 гривень ціни на таке паливо впали в мережі Motto, і на 13 грн/літр – у мережі Нефтек.

Станом на 1 серпня найдорожче заправити автомобілі з ГБО було у мережі Prime – 33,00 гривень за літр. Найдешевше автогаз коштував на заправках Mango – 27,89 грн/літр.

Чим пояснити таке значне зниження цін? Для цього є дві основні причини. По-перше, зниження попиту на автогаз. По-друге, значні запаси зрідженого газу (за попередніми даними, у липні в Україну поставили на 10% зрідженого газу бмльше, ніж у червні 2022 року).

Окрім того, мережі АЗС змушені знижувати ціни через серйозну конкуренцію з боку нелегальних заправок. Так сталося, наприклад, у Черкасах, де мережа БРСМ-Нафта була змушена значно знизити вартість автогазу, щоб не втратити клієнтів, які могли перейти на нелегальні АЗС, які знизили ціни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні ціни на пальне за один рік збільшились у 2 рази.