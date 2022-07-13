Названо ліки, які небезпечно вживати водіям за кермом

Водії, які приймають медичні препарати, можуть не лише позбутися посвідчення водія, а й збільшують ризик ДТП. Деякі ліки для водіїв можуть бути небезпечними не менше, ніж алкоголь. Сьогодні ми розповімо про те, які для автолюбителя найнебезпечніші медпрепарати.

Названо ліки, які небезпечно вживати водіям за кермом

Фенобарбітал

Перед тим, як сісти за кермо, не можна приймати ліки, що містять фенобарбітал. Уявіть, ця речовина входить до складу приблизно 200 (!) медпрепаратів, у тому числі Валокордіна та Корвалолу. Такі ліки є спиртовими розчинами і можуть викликати сонливість і запаморочення.

Лоперамід

Медпрепарати, що містять лоперамід, також не рекомендують вживати водіям перед поїздкою. Це, наприклад, Імодіум та Лопедіум. Від них також хочеться спати. Крім того, вони гальмують нервову систему.

Кодеїн

Існує приблизно 50 медичних препаратів, які містять кодеїн. Наприклад, Тетралгін та Андіпал. Вони викликають слабкість, іноді нудоту.

Названо ліки, які небезпечно вживати водіям за кермом

Кеторолак

Також не рекомендується сідати за кермо, якщо прийняв медпрепарат на основі кеторолаку. Інакше можна заснути за кермом. Крім того, можуть бути запаморочення та навіть галюцинації. До таких ліків відносяться, наприклад, Кетанов та Кеторол.

Фенілефрин або фенірамін

Такі популярні медичні препарати для лікування та зняття симптомів простудних захворювань, як, наприклад, Терафлю та Фервекс теж не можна приймати водіям перед тим, як сісти за кермо. Справа в тому, що в них міститься фенілефрин (або фенірамін), через що може сплутатися свідомість, з'явиться головний біль та запаморочення.

Нагадаємо, раніше МВС розповіло, як перевірити б/в автомобіль перед його покупкою.


Максимов Віталій, Тудей





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