У Мережі показали, якою може бути нова Skoda Octavia

Чеські дизайнери показали рендерні зображення оновленої Skoda Octavia четвертого покоління. Ця новинка має з'явитися у продажу у найближчі місяці.

У Мережі показали, якою може бути нова Skoda Octavia

Компанія Skoda вже тестує оновлену Skoda Octavia, але в добре закамуфльованому вигляді, що заважало уявити її дизайн в цілому. Тепер завдяки чеським незалежним дизайнерам ми з вами можемо зрозуміти, якою буде приблизно нова Octavia.

Як основу для рендерних зображень дизайнери взяли шпигунські фотографії. Передбачається, що у оновленої Octavia буде нова решітка радіатора в стилі нової Fabie. Крім того, чекайте нові бампери, фари і задні ліхтарі. Не виключено, що збільшиться асортименти кольору кузова цього автомобіля.

У Мережі показали, якою може бути нова Skoda Octavia

На рендерних зображеннях у Octavia нові колісні диски. Нам здається, що вони схожі на колісні диски нового кросовера Skoda Karoq.

Загалом жодних кардинальних змін у дизайні Skoda Octavia не очікується. У продажу вона з'явиться за кілька місяців.

У Мережі показали, якою може бути нова Skoda Octavia

В Україні зараз Skoda Octavia у базовій комплектації у кузові ліфтбек коштує від 720 863 гривень, а у кузові універсал – від 747 251 грн. Такі автомобілі оснащуються 1,4 л бензиновим двигуном (150 к.с.), який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

У Мережі показали, якою може бути нова Skoda Octavia

Нагадаємо, раніше блогер розібрав Skoda Octavia та з'ясував, що у неї всередині.


Максимов Віталій, Тудей





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