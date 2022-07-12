Ціни на українських АЗС стрімко "летять" униз: дані на вечір 12 липня

В Україні стрімко знижуються ціни на автомобільний газ на великих мережах автозаправних станцій.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95", яка щодня відстежує ситуацію на ринку, інформує Enkorr.ua, інформує Апостроф.

Так, 12 липня у середньому скраплений газ на АЗС по країні коштує 35,74 гривні за літр.

Зокрема, у мережі ОККО ціна автогаз впала на одну гривню - до 34,99 гривні. Так само знизилася вартість у мережах "Укргазвидобування", "Нефтек" і "Авантаж 7", - до 35,00, 36,99 і 32,95 відповідно.

У мережі Mango тепер автогаз коштує на 2 гривні дешевше - 35,19 гривні. На Shell — на 1,44 гривні - 34,89 гривні.

На 29-50 копійок впала вартість автогазу мережі "БРСМ-Нафта" і "Автотранс" - до 34,46 і 35,48 відповідно.

На АЗС мереж Chipo, "Катрал", BVS ціну знижено на 0,58-1 гривню за літр.

Скраплений газ на АЗС дешевшає з середини червня, зокрема за вихідні ціна впала до 36,61 гривні за літр.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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