Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей - Палкин

В "Шахтере" однозначно оценили поведение легенды клуба, информирует ZN.ua.

Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей - Палкин
Тимощук остался в РФ
© sovsport.ru

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин высказался в отношении поведения экс-капитана команды Анатолия Тимощука.

"Я не понимаю его, если честно. Его отец сейчас находится в территориальной обороне на западе Украины, он поддерживает Украину. При этом Анатолий хранит молчание.

В то же время Ярослав Ракицкий, игравший в "Зените", на следующий день после начала войны сказал: "Я не буду больше играть за "Зенит". Он присоединился к нам и участвует в благотворительных матчах. Это сильная позиция, и я очень благодарен за то, как он нас поддержал. Невозможно сохранять нейтралитет, ты должен выбрать чью-либо сторону.

Можете себе представить, что он был многолетним капитаном сборной Украины? Неважно, бывший капитан или действующий - он должен служить примером для всех. Какой пример он подает своим молчанием о том, что происходит в его стране? Я не понимаю эту позицию.

Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на сто процентов уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу", - цитирует Палкина Tribuna.com со ссылкой на BBC.

Напомним, 43-летний Анатолий Тимощук - уроженец Луцка и легенда сборной Украины, за которую провел 144 матча. Он также известен по своим выступлениям за "Волынь", "Шахтер", "Зенит" и "Баварию". С 2017-го года Тимощук работает в питерском клубе тренером.

После начала войны экс-футболист не покинул роSSийский клуб и не поддержал Украину в борьбе с оккупантом.


Данил Слесь, ZN.ua

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