Футболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона Венгрии

Александр Зубков помог "Ференцварошу" добыть чемпионство, информирует ZN.ua.

Футболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона Венгрии
Зубков выступает за "Ференцварош" с 2019 года
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"Ференцварош" за четыре тура до конца сезона выиграл чемпионат Венгрии.

Команда одержала победу над "Уйпештом" со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.

В составе "Ференцвароша" в третий раз подряд чемпионом Венгрии стал футболист сборной Украины Александр Зубков. В текущем сезоне на его счету 17 поединков и 1 забитый мяч.

25-летний Зубков выступает за венгерский клуб с 2019 года после перехода из "Шахтера". Также на счету полузащитника 18 матчей и 1 гол за сборную Украины.


Данил Слесь, ZN.ua

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