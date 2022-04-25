Футболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона Венгрии

"Ференцварош" за четыре тура до конца сезона выиграл чемпионат Венгрии.

Команда одержала победу над "Уйпештом" со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.

В составе "Ференцвароша" в третий раз подряд чемпионом Венгрии стал футболист сборной Украины Александр Зубков. В текущем сезоне на его счету 17 поединков и 1 забитый мяч.

25-летний Зубков выступает за венгерский клуб с 2019 года после перехода из "Шахтера". Также на счету полузащитника 18 матчей и 1 гол за сборную Украины.