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2022-04-25
Футболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона Венгрии
Александр Зубков помог "Ференцварошу" добыть чемпионство, информирует
Зубков выступает за "Ференцварош" с 2019 года© UA-Футбол
"Ференцварош" за четыре тура до конца сезона выиграл чемпионат Венгрии.
Команда одержала победу над "Уйпештом" со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.
В составе "Ференцвароша" в третий раз подряд чемпионом Венгрии стал футболист сборной Украины Александр Зубков. В текущем сезоне на его счету 17 поединков и 1 забитый мяч.
25-летний Зубков выступает за венгерский клуб с 2019 года после перехода из "Шахтера". Также на счету полузащитника 18 матчей и 1 гол за сборную Украины.
Данил Слесь, ZN.ua