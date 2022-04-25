Международный союз конькобежцев лишил РоSSию Гран-при по фигурному катанию

Организация ввела санкции против россиян и белорусов.

Международный союз конькобежцев лишил РоSSию Гран-при по фигурному катанию
РоSSиян лишили домашнего этапа Гран-при по фигурному катанию
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Международный союз конькобежцев (ISU) лишил РоSSию права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

Как сообщает пресс-служба организации, турнир должен был пройти 25-27 ноября текущего года, но теперь РФ не сможет его принять из-за военного вторжения в Украину.

Союз осудил роSSийское руководство за решение развязать войну в Украине. На территории РоSSии запрещено проводить любые соревнования под эгидой ISU.

Стоит также отметить, что из-за военной агрессии роSSийским и белорусским фигуристам запрещено выступать на международных турнирах.


Данил Слесь, ZN.ua

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