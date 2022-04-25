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2022-04-25
Международный союз конькобежцев лишил РоSSию Гран-при по фигурному катанию
Организация ввела санкции против россиян и белорусов.
РоSSиян лишили домашнего этапа Гран-при по фигурному катанию© globallookpress.com
Международный союз конькобежцев (ISU) лишил РоSSию права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.
Как
Союз осудил роSSийское руководство за решение развязать войну в Украине. На территории РоSSии запрещено проводить любые соревнования под эгидой ISU.
Стоит также отметить, что из-за военной агрессии роSSийским и белорусским фигуристам запрещено выступать на международных турнирах.
Данил Слесь, ZN.ua