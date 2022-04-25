Один из лучших футбольных тренеров мира призвал продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSии

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об украинце Александре Зинченко и призвал мир продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSии.

"Прежде всего, это непростой период для Алекса. То, что случилось в его стране, где живут его близкие... Люди уже забывают об Украине, мы перестали говорить о ней, флагов в их поддержку больше нет, а Алекс проживает это каждый день. Это сложный период для него лично, и он сыграл качественно, отдал голевую передачу. Он всегда сконцентрирован. Его очень ценят в раздевалке", – сказал Гвардиола.