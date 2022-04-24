ПСЖ завоевал десятый титул чемпиона Франции

Парижанам снова не было равных в национальном первенстве, информирует ZN.ua.

ПСЖ завоевал десятый титул чемпиона Франции
ПСЖ - чемпион Франции
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"Пари Сен-Жермен" в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 сыграл вничью с "Лансом" (1:1) и досрочно гарантировал себе чемпионство.

Парижский клуб набрал 78 очков после 34 туров. У ближайшего преследователя "Марселя" — 62 очка. У команды из Марселя нет математических шансов догнать ПСЖ.

"Пари Сен-Жермен" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции ПСЖ 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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