В "Шахтере" заявили, что во время войны не выплачивают зарплату футболистам

Донецкий клуб приостановил выплаты футболистам.

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Пятов - легендарный голкипер "Шахтера"
© ФК Шахтер

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о том, что футболисты клуба во время войны не получают зарплату.

"Мы не получаем заработную плату. С нами приостановили контракты на три месяца. Все официально, по рекомендации УЕФА. Клуб действует по футбольному закону. Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами.

И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, потому есть такая возможность. Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков", – сказал Пятов в эфире ютуб-канала "Люкс ФМ".

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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