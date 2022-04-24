Украинские шахматисты обыграли Норвегию в благотворительном матче

Мужская сборная Украины по шахматам провела благотворительный матч с Норвегией и одержала победу со счетом 11:5.

Поединок проходил в онлайн-формате, а все вырученные деньги будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военного вторжения РоSSии.

Украину представляли Василий Иванчук, Кирилл Шевченко, Юрий Кузубов и Александр Моисеенко. За Норвегию выступили лучший шахматист мира Магнус Карлсен, Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен и Оскар Гаг.

Украина не проиграла ни одного раунда, несмотря на две победы в матчах Карлсена и одну у Кристиансена.

Украина - Норвегия - 11:5 (2,5:1,5; 3:1; 2,5:1,5; 3:1)

1 раунд: Иванчук - Карлсен 0:1; Шевченко - Таре 0,5:0,5; Кузубов - Кристиансен 1:0; Моисеенко - Гаг 0,5:0,5

2 раунд: Иванчук - Таре 1:0; Шевченко - Кристиан 1:0; Кузубов - Гаг 1:0; Моисеенко - Карлсен 0:1

3 раунд: Иванчук - Кристиансен 0:1; Шевченко - Гаг 1:0; Кузубов - Карлсен 1:0; Моисеенко - Таре 0,5:0,5

4 раунд: Иванчук - Гаг 1:0; Шевченко - Карлсен 1:0; Кузубов - Тари 0,5:0,5; Моисеенко - Кристиансен 0,5:0,5