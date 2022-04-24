Фьюри нокаутировал Уайта и сохранил титул чемпиона мира WBC

"Цыганский король" продлил серию побед.

Фьюри нокаутировал Уайта и сохранил титул чемпиона мира WBC
Фьюри нокаутировал соперника
© Boxingscene

23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в поединке с Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).

Британский чемпион с первого раунда контролировал ситуацию на ринге и постепенно наращивал преимущество за счет превосходства в технике и скорости.

В пятом раунде Фьюри начал часто попадать по Уайту и вел по очкам, а в концовке шестого нанес точный апперкот и отправил соперника на настил ринга. Уайт с трудом сумел подняться, но рефери не позволил ему продолжить бой.

Видео нокаута

Фьюри одержал свою 32-ю победу и 23-ю - нокаутом. "Цыганский король" остается непобедимым, а единственную ничью против чемпиона удалось добыть Деонтею Уайлдеру.


Данил Слесь, ZN.ua

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