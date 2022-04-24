Бубка сообщил, что покинул Украину 28 февраля как беженец

Президент НОК Украины Сергей Бубка рассказал о том, как покинул страну во время войны против РоSSии.

"Я уехал из Украины 28 февраля как беженец. Я ехал поездом из Киева во Львов. Представьте, на три квадратных метра вагона было 9 детей на верхней полке и 9 взрослых, багаж и все такое. Там у некоторых людей не было еды, я взял немного еды с собой и делился с ними: с детьми и рядом людьми. Мы ехали 12 часов. После этого мне нужно было еще ехать на машине в Ужгород, чтобы пересечь границу.

Я почувствовал себя беженцем, я был готов, знаете, сбросить все и просто сохранить документы для пересечения границы, потому что никогда не знаешь, что может произойти через минуту. Лично для меня, для моей семьи это очень тяжело. Моей маме 85, она не может двигаться, она не одна – о ней заботится мой старший брат. Он тоже не может уехать, и вы должны понять – они в Донецке. Это все, что я могу сказать", – приводит слова Бубки Tribuna.com .