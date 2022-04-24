Зинченко отдал десятый результативный пас в карьере за "Манчестер Сити"

Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" обыграть "Уотфорд" в 34-м туре английской Премьер-лиги.

Украинец вышел на поле в стартовом составе "горожан", а на четвертой минуте ассистировал Габриэлю Жезусу, который открыл счет. В итоге "Ман Сити" победил со счетом 5:1, а Зинченко провел на поле всю игру.

Видео ассиста Зинченко доступно по ссылке .

Для 25-летнего Александра Зинченко это уже 10-й ассист в 120 матчах за английский клуб. "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Ливерпуль" на четыре очка. При этом "горожане" сыграли на один матч больше.