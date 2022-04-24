Украинский баскетболист Михайлюк дебютировал в плей-офф НБА

Украинец провел свой первый поединок на этой стадии.

Украинский баскетболист Михайлюк дебютировал в плей-офф НБА
Михайлюк провел на паркете одну минуту
© nba.com

Украинский баскетболист "Торонто Репторз" Святослав Михайлюк впервые в карьере сыграл в матче плей-офф НБА.

24-летний защитник вышел на площадку в четвертом матче серии первого раунда с "Филадельфией". Михайлюк провел на паркете 1 минуту 19 секунд, успев заработать один фол.

"Торонто" одолел "Филадельфию" со счетом 110:102 и сократил отставание в серии до четырех побед – 1:3.

Напомним, летом 2018-го года Михайлюк был выбран "Лейкерс" на драфте НБА под 47-м номером. Он стал первым в истории клуба задрафтованным украинцем.

В составе команды из Лос-Анджелеса Михайлюк закрепиться не сумел и позже перешел в "Детройт". В начале прошлого года Михайлюк стал баскетболистом "Оклахомы", а в конце лета стал игроком "Торонто", подписав контракт на два года.

Михайлюк стал шестым украинцем в плей-офф НБА. До этого в плей-офф играли Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко и Алексей Лень.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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