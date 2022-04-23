Роналду отметился уникальным бомбардирским рекордом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил очередной бомбардирский рекорд.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги МЮ на выезде встречался с лондонским "Арсеналом" и потерпел поражение со счетом 1:3.

Единственный гол манкунианцев на свой счет записал Роналду. Для португальца это сотый забитый мяч в чемпионате Англии за всю карьеру.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который достиг этой отметки в чемпионатах двух стран - Англии и Испании . В испанской Ла Лиге форвард забил 311 голов.

Стоит отметить, что в составе сборной Португалии на счету Роналду 115 голов. В Лиге чемпионов в активе 37-летнего футболиста 140 забитых мячей.