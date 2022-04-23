"Он врет": Долгополов показал лицемерие главной звезды роSSийского тенниса

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов обвинил во лжи восьмую ракетку мира Андрея Рублева из РоSSии.

Рублев раскритиковал организаторов Уимблдона за запрет на выступление игроков из РоSSии и Беларуси, а также заявил, что не читает новости, поэтому не знает ничего о войне в Украине.