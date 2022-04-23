Еще один крупный теннисный турнир может отстранить теннисистов из РоSSии и Беларуси

Примеру Уимблдона может последовать Рим.

Еще один крупный теннисный турнир может отстранить теннисистов из РоSSии и Беларуси
Турнир в Италии пройдет в мае
© tennis.com

В Италии выступили за отстранение теннисистов из РоSSии и Беларуси от турнира в Риме, сообщает Corriere della Serra.

Такую позицию заняли премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент итальянского НОК Джованни Малаго, так как этот шаг будет соответствовать рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Организаторы турнира пока не знают, как оформить такое решение, так как за соревнования в Риме подчиняются ATP и WTA, в отличие от Уимблдона, который сделал это по собственной инициативе и без последствий со стороны руководства мирового тенниса.

Турнир в Риме может быть лишен статуса Masters 1000, если его организаторы решат отстранить россиян и белорусов без согласования с ATP и WTA.

Объединенный турнир ATP и WTA пройдет в Риме с 8 по 15 мая. Сейчас известно, что из-за удаления грыжи соревнования пропустит вторая ракетка мира Даниил Медведев.


Данил Слесь, ZN.ua

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