Еще один крупный теннисный турнир может отстранить теннисистов из РоSSии и Беларуси

В Италии выступили за отстранение теннисистов из РоSSии и Беларуси от турнира в Риме, сообщает Corriere della Serra .

Такую позицию заняли премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент итальянского НОК Джованни Малаго, так как этот шаг будет соответствовать рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Организаторы турнира пока не знают, как оформить такое решение, так как за соревнования в Риме подчиняются ATP и WTA, в отличие от Уимблдона, который сделал это по собственной инициативе и без последствий со стороны руководства мирового тенниса.

Турнир в Риме может быть лишен статуса Masters 1000, если его организаторы решат отстранить россиян и белорусов без согласования с ATP и WTA.

Объединенный турнир ATP и WTA пройдет в Риме с 8 по 15 мая. Сейчас известно, что из-за удаления грыжи соревнования пропустит вторая ракетка мира Даниил Медведев.