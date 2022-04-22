Украина завоевала 16 медалей на "Играх непокоренных" в Нидерландах

Сборная Украины завоевала 16 медалей на Invictus Games - "Играх непокоренных", которые проходили в Гааге (Нидерланды).

В активе украинцев 5 золотых медалей, 5 серебряных и 6 бронзовых, передает Tibuna.com .

Трое украинских спортсменов добыли по две награды - Виктор Легкодух (золото и серебро в толкании ядра и гребле), Игорь Галушка (золото и серебро в гребле) и Андрей Бадарак (золото и бронза в плавании).

Для украинской сборной это уже третьи Игры в истории. В Торонто-2017 команда добыла 14 медалей, а в Сиднее-2018 - 20.

"Игры непокоренных" - международные соревнования, в которых участвуют бывшие и действующие военнослужащие, которые пострадали во время службы. Турнир был организован британским принцем Гарри и проводится в разных странах с 2014 года.