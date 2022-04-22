Украинский футболист Зозуля помог отправить ВСУ две бронемашины из Испании
Спортсмен продолжает активно помогать армии.
Украинский нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля cообщил об отправке двух бронированных автомобилей в Украину на помощь ВСУ в борьбе с роSSийскими оккупантами.
Зозуля разместил фото машин на своей странице в
Автомобили будут доставлены из Испании в Украину и помогут украинской армии противостоять военной агрессии РФ.
"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину два бронированных авто, традиционно упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие пасхальные подарочки для наших героев", - написал Зозуля.