Украинский футболист Зозуля помог отправить ВСУ две бронемашины из Испании

Украинский нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля cообщил об отправке двух бронированных автомобилей в Украину на помощь ВСУ в борьбе с роSSийскими оккупантами.

Зозуля разместил фото машин на своей странице в Facebook , а также поблагодарил всех, кто помог все организовать, отметив в том числе экс-футболиста "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрия Чигринского.

Автомобили будут доставлены из Испании в Украину и помогут украинской армии противостоять военной агрессии РФ .

"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину два бронированных авто, традиционно упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие пасхальные подарочки для наших героев", - написал Зозуля.