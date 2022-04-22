Сборная Украины определилась с местом проведения двух домашних матчей Лиги наций

Сборная Украины планирует провести домашние матчи Лиги наций против Армении и Ирландии на территории Польши .

Об этом сообщил главный тренер команды Александп Петраков, слова которого передает УАФ .

"Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился.

Польша для меня фартовая! В 2019-м мы там играли в Лодзе в финале чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть", - сказал Петраков.

Речь идет об июньских играх против Армении (11.06) и Ирландии (14.06). В этих встречах сборная Украины будет официально командой-хозяином. Третий домашний матч против Шотландии состоится 26 сентября.