Без подписи Украины: девять стран призвали наказать Федерацию бокса РоSSии за поддержку войны в Украине
В ФБР активно продвигают тему "помощи мирному населению Украины" и поддерживают Владимира Путина, информирует
Девять национальных федераций бокса обратились к руководству Международной боксерской ассоциации (IBA) с призывом отреагировать на деятельность Федерации бокса РоSSии (ФБР), которая поддерживает военное вторжение в Украину.
Как сообщает
ФБР обвиняется в нарушении конституции IBA и Олимпийской хартии. Организация активно поддерживает военное вторжение роSSийских войск в Украину, президента Путина, а также собирает гуманитарную помощь "мирному населению Украины".
При этом стоит отметить, что президентом IBA является россиянин Умар Кремлев, который в прошлом возглавлял ФБР.