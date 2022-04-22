Без подписи Украины: девять стран призвали наказать Федерацию бокса РоSSии за поддержку войны в Украине

Девять национальных федераций бокса обратились к руководству Международной боксерской ассоциации (IBA) с призывом отреагировать на деятельность Федерации бокса РоSSии (ФБР), которая поддерживает военное вторжение в Украину.

Как сообщает Inside the Games , письмо подписали президенты федераций США , Австралии, Нидерландов, Новой Зеландии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Швейцарии. При этом подписи представителей Федерации бокса Украины в нем нет.

ФБР обвиняется в нарушении конституции IBA и Олимпийской хартии. Организация активно поддерживает военное вторжение роSSийских войск в Украину, президента Путина, а также собирает гуманитарную помощь "мирному населению Украины".

При этом стоит отметить, что президентом IBA является россиянин Умар Кремлев, который в прошлом возглавлял ФБР.