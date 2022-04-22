Международная федерация плавания отстранила роSSийского пловца от всех турниров за поддержку Путина

Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиянина Евгения Рылова от всех турниров под эгидой организации на девять месяцев.

Решение вступило в силу 20 апреля текущего года.

На спортсмена было заведено дело после того, как он принял участие в "Z-митинге" на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Там выступал президент РФ Владимир Путин, а главными темами стали восьмая годовщина аннексии Крыма и военное вторжение в Украину.

Рылов был замечен на митинге в куртке с символикой Z. С тех пор от спонсорского контракта со спортсменом отказалась компания Speedo, перечислив остаток денег по соглашению на помощь беженцам.

FINA также подтвердила, что спортсмены из РФ и Беларуси не будут приглашаться на соревнования под эгидой организации до конца 2022 года.

25-летний Евгений Рылов является бронзовым призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а также обладателем двух золотых медалей и одного серебра Токио-2020.