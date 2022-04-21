Еще один бразильский футболист "Шахтера" нашел себе новый клуб

Фернандо будет играть в Австрии.

Еще один бразильский футболист
По информации СМИ, сумма трансфера составила 6 млн евро
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"Зальцбург" на своем официальном сайте объявил о подписании форварда "Шахтера" Фернандо.

С бразильцем подписали контракт до лета 2027 года, однако выступать за австрийский клуб футболист сможет только со следующего сезона.

Фернандо стал игроком "Шахтера" летом 2018-го года и провел за "горняков" 69 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.

24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Футбольный сезон в Украине был приостановлен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.

Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон и Жуниор Мораес.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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