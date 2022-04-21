"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг стал главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает пресс-служба клуба .

Соглашение рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года и с возможностью продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

"Для меня большая честь стать новым главным тренером "Манчестер Юнайтед". С нетерпением жду новых испытаний на этом посту. Я знаю историю этого великого клуба и знаю, с какой страстью его поддерживают фанаты. Я намерен развивать команду и добиться с ней успеха, которого она заслуживает", - сообщил тен Хаг.

Последним клубом 52-летнего нидерландца был "Аякс". С "Аяксом" Эрик взял два золота чемпионата Нидерландов, два Кубка страны и Суперкубок Нидерландов.

Также тен Хаг тренировал вторую команду "Баварии", "Гоу Эхед Иглс" и "Утрехт".