В роSSийском Якутске на стадионе "Туймаада" решили демонтировать сидения на трибунах, окрашенные в цвета украинского флага.

Власти роSSийского города мотивировали это тем, что кресла требуют замены из-за износа, так как якобы были установлены в 1996 году.

Отметим, что 26 лет назад о креслах на роSSийских трибунах не могло быть и речи, а на стадионах были установлены обычные деревянные скамейки.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.