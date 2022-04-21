В РоSSии на стадионе демонтировали трибуны цвета флага Украины

Маразм оккупантов крепчает.

В РоSSии на стадионе демонтировали трибуны цвета флага Украины
Стадион находится в Якутске
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В роSSийском Якутске на стадионе "Туймаада" решили демонтировать сидения на трибунах, окрашенные в цвета украинского флага.

Власти роSSийского города мотивировали это тем, что кресла требуют замены из-за износа, так как якобы были установлены в 1996 году.

Отметим, что 26 лет назад о креслах на роSSийских трибунах не могло быть и речи, а на стадионах были установлены обычные деревянные скамейки.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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