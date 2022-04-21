WTA и ATP неожиданно осудили отстранение роSSийских и белорусских теннисистов от Уимблдона

В организациях выступили с заявлениями.

WTA и ATP неожиданно осудили отстранение роSSийских и белорусских теннисистов от Уимблдона
WTA и ATP не поддержали решение организаторов Уимблдона
© WTA Tennis

Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) осудили на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

"Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением AELTC и LТА. Основополагающим принципом WTA является то, что отдельные спортсмены могут участвовать в соревнованиях на основе их заслуг и без какой-либо дискриминации. Этот принцип четко изложен в наших правилах.

Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказаниям или лишаться возможности участвовать в турнирах из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация спортсменов не является ни справедливой, ни оправданной", — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что роSSийским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из-за войны в Украине.

Это первый крупный теннисный турнир, не допускающий спортсменов стран-агрессоров из-за роSSийско-украинской войны.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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