Жена Усика показала свой дом под Киевом после нахождения там роSSийских десантников

Жена Александра Усика Екатерина показала последствия нахождения роSSийских десантников в их доме в Ворзеле Киевской области..

"Русский мир у меня дома! Судя по фото, они думали там жить долго и счастливо! ВДВ", - написала в сторис Instagram Екатерина.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

2 апреля, украинские войска освободили всю Киевскую область от роSSийских оккупантов.

Александр Усик после начала военного вторжения РоSSии вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону. Однако позже чемпион отправился в Великобританию для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.