РоSSийский футболист демонстративно проигнорировал акцию в поддержку Украины, а после опозорился в матче
В поединке карма его настигла.
РоSSийский полузащитник чешского футбольного клуба "Словацко" Владислав Левин отказался принять участие в акции в поддержку Украины.
Перед матчем местного чемпионата Чехии игроки "Словацко" и "Спарты" стали в центральном круге и стоя поаплодировали в знак солидарности с украинским народом. Единственным, кто отказался это делать стал Левин, который демонстративно убрал руки за спину.
Отметим, что в самом матче футболист поскользнулся в собственной штрафной, а его команде из-за ошибки россиянина забили гол. В перерыве Левин был заменен, а его команда проиграла со счетом 3:1
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.