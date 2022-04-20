РоSSийский футболист демонстративно проигнорировал акцию в поддержку Украины, а после опозорился в матче

РоSSийский полузащитник чешского футбольного клуба "Словацко" Владислав Левин отказался принять участие в акции в поддержку Украины.

Перед матчем местного чемпионата Чехии игроки "Словацко" и "Спарты" стали в центральном круге и стоя поаплодировали в знак солидарности с украинским народом. Единственным, кто отказался это делать стал Левин, который демонстративно убрал руки за спину.

Отметим, что в самом матче футболист поскользнулся в собственной штрафной, а его команде из-за ошибки россиянина забили гол. В перерыве Левин был заменен, а его команда проиграла со счетом 3:1