Оккупационные власти Крыма лишил Усика награды "За верность долгу"

Также наград были лишены и другие известные украинские личности, информирует ZN.ua.

Оккупационные власти Крыма лишил Усика награды
Усик родился в Крыму
© a-usyk.com

Власти оккупированного Крыма лишили украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика награды "За верность долгу" и почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

"Предлагается лишить ряд лиц, ранее отмеченных наградами Автономной республики Крым, наград в связи с ведением ими активной антироSSийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым", - говорится в пояснительной записке к проекту принятого постановления.

Сообщается, что кроме украинского боксера, различных наград были лишены Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Инна Бордюг (Злата Огневич), Сергей Куницын, Николай Балан и Игорь Воронченко.

Отметим, что 35-летний Усик является уроженцем Симферополя и принес сборной Украины золотую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. С 2014-го года Крым был аннексирован РоSSийской Федерацией.

Александр Усик после начала военного вторжения РоSSии 24 февраля вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону. Однако позже чемпион отправился в Великобританию для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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