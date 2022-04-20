В УПЛ рассказали, кто по регламенту должен быть признан чемпионом Украины по футболу

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, каким образом будут распределены места в турнирной таблице.

"В регламенте есть пункт, предусматривающий, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – финальной таблицей станет та, которая была на момент приостановки. Во всяком случае, окончательное решение за клубами. Мы также не оставляем надежды, что нам удастся доиграть сезон. Несмотря на то, что ситуация в центральных и западных регионах немного стабилизировалась, риск все равно существует.

Каждый день раздаются воздушные тревоги. А большинство стадионов в Западной Украине стали приютом для беженцев. Во всяком случае, это будет собрание клубов, на котором этот вопрос будет рассматриваться. Существует проблема с логистикой. Жилищный фонд на Западной Украине очень перенасыщен. Найти жилье для команд – очень тяжело", - сообщил Дикий.

Отметим, что после 18-ти сыгранных туров первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает "Шахтер", опережающий "Динамо" на два очка.

Футбольный сезон из-за военного вторжения РоSSии в Украине был приостановлен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.