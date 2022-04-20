Украина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях – СМИ

Сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях, сообщает телеграмм-канал Vzbirna .

Речь идет о июньских играх против Армении (11.06) и Ирландии (14.06). В этих встречах сборная Украины будет официально командой-хозяином. Третий домашний матч против Шотландии состоится 26 сентября.

Напомним, в первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.