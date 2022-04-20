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2022-04-20
Украина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях – СМИ
Украинцы не смогут сыграть в родных стенах из-за войны, информирует
Сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях, сообщает телеграмм-канал
Речь идет о июньских играх против Армении (11.06) и Ирландии (14.06). В этих встречах сборная Украины будет официально командой-хозяином. Третий домашний матч против Шотландии состоится 26 сентября.
Напомним, в первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.
Алексей Леоничев, ZN.ua