Украина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях – СМИ

Украинцы не смогут сыграть в родных стенах из-за войны, информирует ZN.ua.

Украина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях – СМИ
В каких именно странах пройдут игры, пока не сообщается
© УАФ

Сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях, сообщает телеграмм-канал Vzbirna.

Речь идет о июньских играх против Армении (11.06) и Ирландии (14.06). В этих встречах сборная Украины будет официально командой-хозяином. Третий домашний матч против Шотландии состоится 26 сентября.

Напомним, в первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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