Фьюри завершит карьеру после боя с Уайтом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO заявил, что после ближайшего боя с Диллианом Уайтом он завершит карьеру.

"Мне больше нечего достигать. Я завоевал все пояса в мире, которые только можно завоевать. Я побил все рекорды. Никто в моей эре не получил пояса журнала Ring, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я. Я взял все пояса, которые можно завоевать в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобежденным.

Нет, я не проведу бой с Энтони Джошуа, ведь у него уже были свои шансы. Все прошло, пропало. У него было столько шансов на то, чтобы выйти в ринг и сразиться с Цыганским королем, но он этого не сделал. У него был шанс, а теперь он пропал. Простите, но это все. Настройтесь сейчас на то, что после боя с Уайтом вы больше никогда не увидите Великого Короля в действии. Так и есть", – цитирует слова Фьюри talkSPORT .

Напомним, титульный бой Фьюри – Уайт пройдет 24 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".