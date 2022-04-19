Команды Усика и Джошуа согласовали проведение реванша

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил о том, что команды согласовали все условия проведения реванша с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

"Переговоры о поединке полностью закончены, все согласовано. Сто процентов, что Энтони Джошуа проведет реванш с Александром Усиком. Мы заканчиваем обсуждать место проведения боя.

Команда Усика на этой неделе будет в Лондоне, так что мы сядем и поговорим с ними. Я думаю, что на протяжении двух недель мы определим дату. Это будет июль. Надеюсь, что Джошуа станет трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе", - сказал Хирн в интервью talkSPORT .

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы.

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.