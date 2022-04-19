Букмекеры сделали прогноз на бой Фьюри – Уайт

24 апреля на стадионе "Уэмбли" в Англии состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между британцами Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Тайсон является безоговорочным фаворитом у букмекеров. Коэффициент на победу Фьюри составляет 1.19. Сделать ставку на победу Уайта можно с кэфом 6.90.

Наиболее вероятным отрезком окончания боя в пользу фаворита аналитики считают 7—12-й раунды.

Напомним, Фьюри в своем последнем поединке в октябре пришлого года нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул WBC.

Диллиан Уайт в марте 2021-го года в реванше в четвертом раунде нокаутировал россиянина Поветкина.